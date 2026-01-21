Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю Трамп заявил, что хотел бы войти в историю как великий президент

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что хотел бы войти в историю как великий лидер. По словам политика, он собирается сделать это своим «наследием». Трамп подчеркнул, что великий президент должен обеспечивать безопасность и процветание, а также делать свою страну счастливой.

Хотел бы, чтобы моим наследием было то, что я был великим президентом. А великий президент охватывает многое: чтобы мы были в безопасности, мы были процветающими, у нас все было хорошо, мы были счастливы как страна, — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что готовность НАТО оказать США помощь в случае необходимости вызывает сомнения. По мнению политика, он сделал для Альянса больше, чем любой другой лидер, живой или умерший. Президент также подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы.

Кроме того, Трамп рассказал, что у США есть удивительное оружие, о котором никто не знает. Он отметил, что не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще.