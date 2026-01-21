Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 09:05

Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю

Трамп заявил, что хотел бы войти в историю как великий президент

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что хотел бы войти в историю как великий лидер. По словам политика, он собирается сделать это своим «наследием». Трамп подчеркнул, что великий президент должен обеспечивать безопасность и процветание, а также делать свою страну счастливой.

Хотел бы, чтобы моим наследием было то, что я был великим президентом. А великий президент охватывает многое: чтобы мы были в безопасности, мы были процветающими, у нас все было хорошо, мы были счастливы как страна, — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что готовность НАТО оказать США помощь в случае необходимости вызывает сомнения. По мнению политика, он сделал для Альянса больше, чем любой другой лидер, живой или умерший. Президент также подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы.

Кроме того, Трамп рассказал, что у США есть удивительное оружие, о котором никто не знает. Он отметил, что не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще.

США
Дональд Трамп
политики
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.