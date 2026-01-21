Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает

У США есть удивительное оружие, о котором никто не знает, заявил телеканалу News Nation глава Белого дома Дональд Трамп. Он добавил, что не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще. Так президент США ответил на вопрос журналистов о якобы применении американцами звукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

У нас есть оружие, о котором никто не знает, — сказал Трамп.

Ранее журналист и бывший сотрудник Госдепа Саша Ингбер заявила, что правительство США может обладать устройством, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы «гаванского синдрома» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом, впервые наблюдаемые у американских дипломатов на Кубе в 2016–2017 годах и в Китае в 2018-м). По ее словам, американские силы специального назначения изъяли это оружие несколько месяцев назад в ходе секретной операции.

До этого газета The New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны Мадуро написала, что американские военные применили к его телохранителям некое мощное неизвестное оружие. По информации источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.