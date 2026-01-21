Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 08:08

Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У США есть удивительное оружие, о котором никто не знает, заявил телеканалу News Nation глава Белого дома Дональд Трамп. Он добавил, что не хотел бы, чтобы оно было у кого-то еще. Так президент США ответил на вопрос журналистов о якобы применении американцами звукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

У нас есть оружие, о котором никто не знает, — сказал Трамп.

Ранее журналист и бывший сотрудник Госдепа Саша Ингбер заявила, что правительство США может обладать устройством, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы «гаванского синдрома» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом, впервые наблюдаемые у американских дипломатов на Кубе в 2016–2017 годах и в Китае в 2018-м). По ее словам, американские силы специального назначения изъяли это оружие несколько месяцев назад в ходе секретной операции.

До этого газета The New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны Мадуро написала, что американские военные применили к его телохранителям некое мощное неизвестное оружие. По информации источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.

США
Дональд Трамп
вооружения
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде предложили вернуть имя Ленина культурным объектам
«Как скот»: в Гренландии резко ответили Трампу на планы по покупке острова
Казахстан объявил о масштабных политических переменах
Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю
Названы страны, куда россияне чаще летали на новогодних праздниках
Россиян предупредили, как изменятся цены на фитнес в 2026 году
Энберт назвал главных конкурентов российских фигуристов на Олимпиаде
Готовим идеальный фарш для домашних пельменей: все секреты и советы
Сбой произошел в работе крупного российского провайдера
Вторая леди США снова забеременела
Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде
Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США
Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле
Лучшая птица в духовке! Как замариновать мясо идеально: просто и вкусно
Пожар в крупном ангаре в Ленобласти попал на видео
«Причинить боль»: Трамп жестоко наказал Макрона из-за Совета мира
Огонь охватил крупный металлический ангар в Ленобласти
Трамп поставил под сомнение верность НАТО
Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает
Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.