13 января 2026 в 13:29

Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»

Журналист Ингбер: власти США получили устройство, вызывающее «гаванский синдром»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство США может обладать устройством, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы «гаванского синдрома» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом, впервые наблюдаемые у американских дипломатов на Кубе в 2016–2017 годах и в Китае в 2018-м), заявила журналист и бывший сотрудник Госдепа Саша Ингбер на платформе Substack. По ее словам, американские силы специального назначения изъяли это оружие несколько месяцев назад в ходе секретной операции.

У правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром». <…> Несколько месяцев назад США заполучили оружие. <…> Его изъяли силы спецназначения США в ходе операции, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение, что сообщения о применении США тайного звукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются выдумкой. По его словам, эта теория призвана героизировать американский спецназ, действовавший в Каракасе.

До этого доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Сивков предположил, что при захвате Мадуро американские силы могли использовать системы радиоэлектронной борьбы или инфразвуковое оружие. Он отметил, что данные технологии не являются новыми, а ключевую роль в успехе операции сыграло предательство в ближайшем окружении венесуэльского лидера.

США
оружие
гаванский синдром
устройства
