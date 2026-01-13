Правительство США может обладать устройством, которое, как предполагается, способно вызывать симптомы «гаванского синдрома» (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом, впервые наблюдаемые у американских дипломатов на Кубе в 2016–2017 годах и в Китае в 2018-м), заявила журналист и бывший сотрудник Госдепа Саша Ингбер на платформе Substack. По ее словам, американские силы специального назначения изъяли это оружие несколько месяцев назад в ходе секретной операции.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение, что сообщения о применении США тайного звукового оружия при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро являются выдумкой. По его словам, эта теория призвана героизировать американский спецназ, действовавший в Каракасе.

До этого доктор военных наук капитан первого ранга запаса Константин Сивков предположил, что при захвате Мадуро американские силы могли использовать системы радиоэлектронной борьбы или инфразвуковое оружие. Он отметил, что данные технологии не являются новыми, а ключевую роль в успехе операции сыграло предательство в ближайшем окружении венесуэльского лидера.