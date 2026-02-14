Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 18:29

ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии

WP: ЦРУ изучило вызывающее «гаванский синдром» устройство из Норвегии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЦРУ и Пентагон проверили в Норвегии секретное устройство, способное излучать мощные микроволновые импульсы, которое вызвало у испытателя схожие с «гаванским синдромом» симптомы, сообщает The Washington Post. Норвежский ученый собрал аппарат в 2024 году в условиях гостайны и протестировал его на себе, после чего у него появились неврологические нарушения.

О результатах эксперимента норвежские власти доложили американской разведке. Представители Пентагона и Белого дома не менее двух раз посещали страну для изучения устройства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть секретное оружие, о котором никто не знает, и выразил надежду, что оно не появится у других стран. Так он ответил на вопрос журналистов о возможном использовании звукового оружия при похищении венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Кроме того, американский лидер заявил, что лично придумал название «дискомбобулятор» для нового секретного оружия и гордится этим. По имеющимся данным, эту разработку применили в Венесуэле.

