Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США Трамп признался, что сам придумал название «дискомбобулятор» для оружия США

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью каналу NBC News, что самостоятельно придумал название «дискомбобулятор» для нового оружия и гордится этим. Отмечается, что секретную разработку применили в Венесуэле.

Знаете, что делает [это оружие]? Ничего из их военной техники не работало, вот что оно делает. Это мое название, я очень горд этим названием, — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что военные США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По словам главы государства, discombobulator (в переводе с английского языка — «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану венесуэльского лидера.

Также военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что слова Трампа об использовании секретной технологии в Венесуэле можно считать бахвальством. По его словам, инфразвуковое оружие есть и у Китая, и у России.

До этого журналисты сообщили, что оружие США по способу воздействия было похоже на интенсивную звуковую волну. При этом у жертв возникали рвота, кровь из носа и слабость. Очевидец сообщил, что после применения оружия он упал на землю и не мог пошевелиться.