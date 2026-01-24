Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 19:55

«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии

В NYP секретное оружие США сравнили с интенсивной звуковой волной

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Truth Social/Keystone Press Agency/Global Look Press
Оружие США, которое применялось при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, по способу воздействия было похоже на интенсивную звуковую волну, сообщили в New York Post. При этом у жертв «дискомбобулятора» возникали рвота, кровь из носа и слабость.

В какой-то момент они запустили что-то; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри, — рассказал изданию один из свидетелей.

Очевидец сообщил, что после применения оружия он упал на землю и не мог пошевелиться.

Ранее американский лидер назвал секретное оружие «Дискомбобулятором». По словам хозяина Белого дома, discombobulator (в переводе с английского языка: «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану главы венесуэльского государства.

Также новая глава Венесуэлы, исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес заявила, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения лидера Николаса Мадуро и его супруги. По ее словам, угрозы поступают до сих пор.

США
Венесуэла
оружие
Николас Мадуро
