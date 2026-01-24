Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 21:55

«Бойтесь нас»: в России ответили на слова Трампа о секретном оружии

Матвийчук назвал бахвальством слова Трампа о секретном оружии

Анатолий Матвийчук Анатолий Матвийчук Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Заявления президента США Дональда Трампа об использовании секретного оружия в Венесуэле можно считать бахвальством, заявил Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Накануне американский лидер сообщил, что с его помощью удалось похитить президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

Речь идет об инфразвуковом оружии. Оно есть и у Китая, и у нас, и в Штатах. Но я не думаю, что оно там было применено так, как говорит Трамп. Скорее всего, это элемент информационной операции, посыл которой таков: «У нас есть оружие. Мы похитили Мадуро. Теперь бойтесь нас. Потому что любой из вас может повторить его судьбу». Это бахвальство Трампа, — констатировал Матвийчук.

Ранее журналисты сообщили, что оружие США по способу воздействия было похоже на интенсивную звуковую волну. При этом у жертв возникали рвота, кровь из носа и слабость. Очевидец сообщил, что после применения оружия он упал на землю и не мог пошевелиться.

До этого лидер назвал секретное оружие «дискомбобулятором». По словам хозяина Белого дома, устройство, название которого в переводе с английского языка означает «дезориентатор», обезвредило ПВО и охрану главы венесуэльского государства.

Дональд Трамп
США
оружие
Николас Мадуро
