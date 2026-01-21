Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 08:08

Трамп поставил под сомнение верность НАТО

Трамп заявил о сомнении в готовности НАТО прийти США на помощь

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Читайте нас в Дзен

Готовность НАТО оказать помощь Соединенным Штатам в случае необходимости вызывает сомнения, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Республиканец добавил, что, по его мнению, он сделал для Альянса больше, чем любой другой лидер, живой или умерший. Также политик подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы.

Я знаю, что мы придем им на помощь, но я правда сомневаюсь, что они сделают то же самое, — сказал политик.

Ранее Трамп заявлял, что ситуация вокруг Гренландии будет урегулирована таким образом, чтобы сохранить целостность Североатлантического альянса. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном расколе НАТО в случае присоединения острова к территории Соединенных Штатов. Трамп не стал уточнять конкретные механизмы урегулирования, однако выразил уверенность в нахождении взаимоприемлемого решения. По его словам, итог должен устроить все стороны, включая саму организацию.

До этого президент США рассказал, что лично вмешался и «остановил» побег террористов европейского происхождения из тюрьмы в Сирии. Речь идет о пенитенциарном учреждении в городе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Этот район контролируется курдскими Силами демократической Сирии (СДС).

Дональд Трамп
политика
НАТО
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде предложили вернуть имя Ленина культурным объектам
«Как скот»: в Гренландии резко ответили Трампу на планы по покупке острова
Казахстан объявил о масштабных политических переменах
Трамп ответил, в каком свете он хочет войти в историю
Названы страны, куда россияне чаще летали на новогодних праздниках
Россиян предупредили, как изменятся цены на фитнес в 2026 году
Энберт назвал главных конкурентов российских фигуристов на Олимпиаде
Готовим идеальный фарш для домашних пельменей: все секреты и советы
Сбой произошел в работе крупного российского провайдера
Вторая леди США снова забеременела
Захарова высмеяла запрет Латвии освещать успехи россиян на Олимпиаде
Трамп повторно вылетел в Швейцарию после возвращения борта в США
Российские альпинисты застряли в одном из самых суровых мест на Земле
Лучшая птица в духовке! Как замариновать мясо идеально: просто и вкусно
Пожар в крупном ангаре в Ленобласти попал на видео
«Причинить боль»: Трамп жестоко наказал Макрона из-за Совета мира
Огонь охватил крупный металлический ангар в Ленобласти
Трамп поставил под сомнение верность НАТО
Трамп указал на наличие у США оружия, о котором никто не знает
Музкритик назвал дуэты, способные стать нонсенсом российской сцены
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.