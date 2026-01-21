Трамп поставил под сомнение верность НАТО

Готовность НАТО оказать помощь Соединенным Штатам в случае необходимости вызывает сомнения, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Республиканец добавил, что, по его мнению, он сделал для Альянса больше, чем любой другой лидер, живой или умерший. Также политик подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы.

Я знаю, что мы придем им на помощь, но я правда сомневаюсь, что они сделают то же самое, — сказал политик.

Ранее Трамп заявлял, что ситуация вокруг Гренландии будет урегулирована таким образом, чтобы сохранить целостность Североатлантического альянса. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном расколе НАТО в случае присоединения острова к территории Соединенных Штатов. Трамп не стал уточнять конкретные механизмы урегулирования, однако выразил уверенность в нахождении взаимоприемлемого решения. По его словам, итог должен устроить все стороны, включая саму организацию.

До этого президент США рассказал, что лично вмешался и «остановил» побег террористов европейского происхождения из тюрьмы в Сирии. Речь идет о пенитенциарном учреждении в городе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке страны. Этот район контролируется курдскими Силами демократической Сирии (СДС).