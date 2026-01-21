Трамп похвастался победой над террористами из Европы в Сирии

Трамп похвастался победой над террористами из Европы в Сирии Трамп рассказал о пресечении побега террористов из тюрьмы в Эш-Шаддади в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил газете The New York Post, что вмешался и «остановил» побег террористов европейского происхождения из сирийской тюрьмы. Речь идет о пенитенциарном заведении в городе Эш-Шаддади (провинция Хасеке на северо-востоке Сирии), который контролируется курдскими Силами демократической Сирии (СДС).

Мы сотрудничали с правительством и президентом Сирии и захватили пленных, которые относятся к числу самых опасных террористов, и все они из Европы, — заявил американский лидер.

Министерство внутренних дел переходного правительства Сирии сообщило об аресте 81 бежавшего члена «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Известно, что произошел побег около 120 боевиков.

Операция по поимке беглецов началась после того, как подразделения сирийской правительственной армии вошли в этот район. Поиски оставшихся на свободе террористов продолжаются.

Ранее стало известно, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. Как заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак, коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ. По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность.