21 января 2026 в 09:00

Россиян предупредили, как изменятся цены на фитнес в 2026 году

Глава сети фитнес-клубов Киселева: цены на тренировки вырастут в рамках инфляции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2026 году ожидается рост цен на занятия в тренажерном зале, сообщила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, повышение стоимости не превысит стандартной инфляции. Она предположила, что цены поднимутся на 10–11% по сравнению с предыдущим годом.

Инфляцию никто не отменял. Цена растет на 10–11% в год в рамках стандартной инфляции. Это статистика, — сказала Киселева.

Она добавила, что с 2021 года наблюдается положительная динамика фитнес-сферы. Киселева сообщила, что объемы отрасли в 2022 году выросли на 18% в 2022-м, в 2023-м — на 21%, в 2024-м — на 23%, в 2025-м — на 21%. Это динамика год к году, уточнила она. В 2026-м прогнозируется рост на 15%, подчеркнула глава АОФИ.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что средняя стоимость годовой клубной карты в России составляет около 35 тыс. рублей. По ее словам, в небольших городах значения достигают 10–15 тыс. рублей за такой абонемент. В премиальном сегменте цена может доходить до 180 тыс. рублей и выше, отметила она.

цены
фитнес
тренировки
спорт
инфляция
Ирина Ковган
И. Ковган
