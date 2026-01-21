Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 03:00

Российские фитнес-клубы просят признать их социально значимым бизнесом

Глава сети фитнес-клубов Киселева: тренажерные залы нуждаются в господдержке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фитнес-клубы должны быть признаны социально значимым бизнесом, который работает на поддержку здоровья граждан, заявила NEWS.ru президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), руководитель международной̆ сети фитнес-клубов Ольга Киселева. По ее словам, эта сфера нуждается в финансовой поддержке от государства.

Нужно, чтобы государство рассматривало фитнес-индустрию как социально значимый бизнес, который поддерживает здоровье граждан и вносит в ВВП свой не измеримый в деньгах вклад. Если бы государство помогало дотациями, например, на аренду, нам было бы проще развиваться, — сказала Киселева.

Она подчеркнула, что во многих странах такая поддержка фитнес-индустрии есть, однако в России в ближайшее время ничего подобного ждать не стоит. По ее мнению, сейчас у государства другие приоритеты. К тому же, добавила она, «налоги — это священная корова». Тем не менее Киселева надеется, что в будущем ее призыв будет услышан.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо повышать эффективность российских предприятий и производительность труда, а не предоставлять бюджетную поддержку тем, кто не показывает результат. По его словам, в нынешних условиях важно стимулировать именно тех, кто реально вносит вклад в развитие экономики.

