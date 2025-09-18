Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 11:39

Министр финансов высказался о будущем господдержки бизнеса

Силуанов призвал повышать эффективность предприятий

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо повышать эффективность российских предприятий и производительность труда, а не предоставлять бюджетную поддержку тем, кто не показывает результат, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума. По его словам, в нынешних условиях важно стимулировать именно тех, кто реально вносит вклад в развитие экономики, передает РИА Новости.

Когда спрашиваете про производительность труда Минфин, наверное, на первый взгляд, приходит простой ответ — надо больше вкладывать в станки, оборудование и так далее, и деньги на это выделять. Наверное, действительно это помогает, — сказал политик.

При этом министр отметил, что одних вложений в технику и оборудование недостаточно для решения вопроса повышения производительности. Он подчеркнул, что помощь должна быть направлена на тех, кто демонстрирует реальную эффективность, а не на «разгильдяев».

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил бизнесу вводить стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам для улучшения демографии. Он отметил, что работодатели могут выплачивать до 1 млн рублей при рождении ребенка без налогообложения, а также создавать иные механизмы поддержки семей.

Антон Силуанов
бизнес
мнения
труд
