В Госдуме рассказали, как работодатели могут помочь улучшить демографию

Бизнес может делать стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам для улучшения демографической ситуации в стране, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, работодатели обладают широкими возможностями для материальной поддержки семей, что является более эффективным инструментом, чем дискриминационные меры, такие как учет семейного положения при трудоустройстве.

Я бы предложил трансформировать предложение учитывать сожительство вне брака и количество разводов в позитивную сторону. У работодателей есть право выплачивать до 1 млн рублей при рождении ребенка. Эти деньги не облагаются налогами. Работодатели могут вводить и другие стимулирующие механизмы для поддержки многодетных или тех, кто вступил в брак или имеет продолжительный брак. Это только приветствуется. А жесткие подходы и дискриминация приведут только к негативу и недопониманию, — пояснил Нилов.

Он добавил, что позитивно относится к инициативам организации «Союз православных женщин», но не готов поддержать эту конкретную инициативу. По мнению депутата, различные формы отношений являются личным выбором каждого человека.

Есть люди, которые официально в браке и живут раздельно, а есть те, кто живет вместе без регистрации брака по разным причинам. Молодые пары могут просто попробовать пожить вместе и решить, получится у них дальше или нет. Это их личное дело, и навязывать им какие-то налоговые меры или дискриминационные практики не нужно, — резюмировал Нилов.

Ранее член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская предложила ввести учет семейного положения при трудоустройстве граждан. По ее мнению, наличие разводов или сожительства вне брака должно стать негативным фактором при приеме на работу и карьерном продвижении.