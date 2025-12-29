Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 08:09

Один из лидеров ЕС поговорил с Зеленским после его встречи с Трампом

Макрон созвонился с Зеленским после его встречи с Трампом во Флориде

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским, который вел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом во Флориде. Макрон также участвовал в общем видеозвонке Трампа, Зеленского и президентов стран ЕС.

Я участвовал с несколькими другими европейскими лидерами в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Затем я поговорил с Зеленским, — написал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что страны, готовые усиливать поддержку Украины, проведут встречу на высшем уровне в начале января 2026 года. Инициатором сбора так называемой коалиции желающих выступил сам Макрон.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб сообщил о состоявшемся многостороннем разговоре европейских лидеров с Трампом и Зеленским. По его словам, телефонная конференция длилась более часа и была посвящена обсуждению конкретных шагов по прекращению конфликта.

До этого Трамп допустил возможность достижения договоренностей по урегулированию на Украине в течение нескольких ближайших недель. Он, однако, оговорился, что при негативном сценарии соглашения может и не быть.

