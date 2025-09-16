Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:06

В России предложили учитывать семейный статус при приеме на работу

Член ОП Дмитриевская: разводы и сожительство нужно учитывать при трудоустройстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская в ходе пленарного заседания V Общероссийского семейного форума в Кузбассе предложила ввести учет семейного положения при трудоустройстве граждан. По ее мнению, наличие развода или сожительства вне брака должно стать негативным фактором при приеме на работу и карьерном продвижении, передает ТАСС.

Сожительство вне брака, развод должны играть роль негативного фактора при приеме на работу, при определении условий труда, размера заработной платы, продвижении по карьерной лестнице. Реализация этих мер позволит укрепить институт семьи, повысить рождаемость и сформировать корпоративную демографическую политику, — пояснила представитель Союза православных женщин.

Она также обратила внимание на статистику, согласно которой каждый четвертый российский ребенок воспитывается вне брака. В связи с этим Дмитриевская предложила ввести обязательное предразводное консультирование и усложнить процедуру расторжения брака.

Ранее психолог Александр Кичаев заявил, что осенью число разводов возрастает из-за сезонных изменений. По его словам, увядание природы влияет на психику и люди начинают подводить итоги жизни, оценивая отношения с партнером.

Россия
трудоустройство
разводы
сожительство
