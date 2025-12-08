Юрист рассказал о последствиях новых условий приема матерей на работу

Предложенные Госдумой новые правила приема матерей на работу без испытательного срока могут привести к дискриминации, рассказал ОТР директор департамента юридической практики по трудовому праву Александр Южалин. Он отметил, что в России это будет являться нарушением закона.

Но здесь нужно смотреть уже по ситуации: если соискатель действительно считает, что ему незаконно отказали в заключении трудового договора, то есть он ознакомился со всеми требованиями к этой должности и считает, что он полностью на них подходит, а вот почему-то не взяли его на работу, он может обратиться и с жалобой в трудовую инспекцию, — рассказал Южалин.

Юрист отметил, что новые условия могут доставить неудобства работодателю, однако, по его словам, они не должны критично повлиять на рабочие процессы. Южалин отметил, что у работодателей все равно останется право уволить женщину с маленьким ребенком, но только если на это есть веские основания.

Ранее сообщалось, что Правительство России поддержало законопроект, согласно которому женщинам с детьми до трех лет не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Речь идет о внесении изменений в ст. 70 Трудового кодекса РФ.