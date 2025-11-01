Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:13

Башкирец 10 лет не мог устроиться на работу из-за ошибки полиции

Житель Башкирии из-за ошибки полиции 10 лет прожил с чужой судимостью

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Житель Башкирии на протяжении десяти лет испытывал трудности с трудоустройством из-за ошибки полиции, сообщил Telegram-канал Mash Batash. В 2007 году двоюродный брат башкирца совершил кражу арматуры со стройки и при задержании представился правоохранителем именем родственника.

При задержании в полиции не заметили подмены из-за внешнего сходства мужчин. Данные о судимости были ошибочно внесены на имя невиновного человека. Ничего не знавший об этом житель республики все это время получал отказы при попытках устроиться на работу, и не понимал, с чем это связано. Ошибка в документах вскрылась, когда годы спустя мужчина запросил справку об отсутствии судимости.

Ранее стало известно, что власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число заключенных за период с марта 2024 по март 2025 года. Всего за 12 месяцев вышли на свободу 262 человека. Ошибки произошли из-за бюрократических сбоев.

Неожиданную амнистию получил и мигрант-насильник из Эфиопии, который домогался девочки-подростка. Благодаря бдительности жителя Лондона, который заметил его гуляющим у парка, преступника быстро вернули в тюрьму.

Башкирия
полиция
кражи
трудоустройство
