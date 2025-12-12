Фаза Луны сегодня, 12 декабря: собираем идеи, колеблемся, обучаем смену

Луна сегодня в 00:10 по столичному времени начинает свои 22-е сутки. Они завершатся только завтра.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня переходит под влияние дипломатичных Весов. Третья четверть в убывающей фазе оставила от лунного диска на небе уже почти половину. Последнее новолуние 2025 года нас ждет уже 20 декабря.

Общая характеристика дня

Идеальный день для учебы, получения новых навыков, поиска информации. Причем, ложась на благодатную почву, новые знания будут порождать целый сонм идей, проектов и планов. Не торопитесь их реализовывать — запишите, дайте отлежаться и оцените их придирчиво и критично через некоторое время.

Свадьба и семья

Очень удачный период для подготовки торжества. Сегодня можно обсудить самые щепетильные и важные вопросы не только с музыкантами и тамадой, но и с фотографом и поварами. Даже самые невероятные просьбы будут выполнены.

Бизнес и деньги

Идеальное время для воспитания смены. Сегодня удачно начинать любые практические занятия, повышения квалификации, делиться наработками с младшими коллегами. При этом сегодня не рекомендуется проводить торговые сделки, заявляться на участие в тендерах и участвовать в аукционах.

Здоровье

Велик риск получить травму при падении — берегите ноги, крестец, поясничный отдел позвоночника. Если сегодня проявятся болезненные симптомы, сразу же обращайтесь к специалисту, чтобы не запустить проблему.

Природа

Рыбалка будет отличной, впрочем, уловом похвастаться не придется — он как раз будет весьма скромным. Но кого это останавливает? Садоводам самое время навести порядок в инструментах и запасах семян, почвы, удобрений.