11 декабря 2025 в 22:23

Disney и разработчик чат-бота ChatGPT заключили соглашение

Disney вложит $1 млрд в OpenAI с предоставлением доступа к своим персонажам

ИИ-ассистенты: Siri, ChatGPT и другие помощники ИИ-ассистенты: Siri, ChatGPT и другие помощники Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компании The Walt Disney Company и OpenAI объявили о заключении масштабного партнерского соглашения. Disney инвестирует $1 млрд (79 млрд рублей) в разработчика ChatGPT и станет первым крупным контент-партнером для его видеоплатформы Sora.

Соглашение сроком на три года предусматривает, что анимационный гигант инвестирует $1 млрд в акционерный капитал OpenAI и получит опционы на дополнительные акции. Ключевой частью сделки станет лицензионное соглашение, предоставляющее нейросети Sora доступ к обширной библиотеке персонажей Disney для создания коротких видеороликов.

Sora сможет использовать более 200 анимированных персонажей в масках и живых существ из вселенной Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, включая костюмы, реквизит и культовые локации, — уточнили в Walt Disney.

Первые ролики, созданные с участием таких героев, как Микки Маус, персонажи Marvel и другие, могут появиться на платформе Disney+ уже в начале 2026 года. При этом соглашение не распространяется на использование образов и голосов живых актёров.

Disney — это мировой эталон сторителлинга, и мы рады сотрудничать, чтобы Sora и ChatGPT Images расширили возможности создания и восприятия отличного контента, — прокомментировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман данную сделку.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT начал запрашивать подтверждение личности с помощью паспорта при подозрении, что человеку меньше 18 лет. До прохождения проверки система не дает доступ к обсуждению тем «для взрослых».

