Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:05

Мужчина расправился с матерью после общения с чат-ботом

В США чат-бот с ИИ впервые обвинили в доведении человека до убийства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В США чат-бот на базе искусственного интеллекта впервые оказался в центре судебного иска по делу о доведении до убийства, пишет People. Ответчиками по иску выступили компания OpenAI, ее гендиректор Сэм Альтман, корпорация Microsoft, а также инвесторы.

Разбирательство связано с трагическими событиями августа 2025 года. Тогда 56-летний Стейн-Эрик Сельберг расправился со своей 83-летней матерью Сюзанной Адамс, а затем свел счеты с жизнью. Истцы говорят, что Сельберг, у которого было более 100 тыс. подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), систематически выкладывал в соцсети фрагменты переписки с чат-ботом. В этих диалогах ИИ якобы убеждал мужчину в том, что у него есть «божественная миссия».

В иске, поданном от имени First County Bank, управляющего наследством Адамс, утверждается, что ChatGPT способствовал формированию у Сельберга «искусственной реальности», где мать представлялась врагом и источником угрозы. По мнению истцов, чат-бот внушал, что родительница следила за сыном и пыталась отравить его через вентиляцию машины. Курьеров и сотрудников полиции Сельберг представлял как «вражеских агентов».

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект радикально меняет процессы воспитания и социализации детей по всему миру. Эксперты предупредили, что ИИ-компаньоны способствуют появлению поколения, которое не может и не хочет идти на компромиссы в общении с людьми.

ChatGPT
технологии
чат-боты
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.