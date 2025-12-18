Мужчина расправился с матерью после общения с чат-ботом В США чат-бот с ИИ впервые обвинили в доведении человека до убийства

В США чат-бот на базе искусственного интеллекта впервые оказался в центре судебного иска по делу о доведении до убийства, пишет People. Ответчиками по иску выступили компания OpenAI, ее гендиректор Сэм Альтман, корпорация Microsoft, а также инвесторы.

Разбирательство связано с трагическими событиями августа 2025 года. Тогда 56-летний Стейн-Эрик Сельберг расправился со своей 83-летней матерью Сюзанной Адамс, а затем свел счеты с жизнью. Истцы говорят, что Сельберг, у которого было более 100 тыс. подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена), систематически выкладывал в соцсети фрагменты переписки с чат-ботом. В этих диалогах ИИ якобы убеждал мужчину в том, что у него есть «божественная миссия».

В иске, поданном от имени First County Bank, управляющего наследством Адамс, утверждается, что ChatGPT способствовал формированию у Сельберга «искусственной реальности», где мать представлялась врагом и источником угрозы. По мнению истцов, чат-бот внушал, что родительница следила за сыном и пыталась отравить его через вентиляцию машины. Курьеров и сотрудников полиции Сельберг представлял как «вражеских агентов».

