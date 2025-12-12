Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:20

Школьники начнут пользоваться чат-ботом Маска

В Сальвадоре внедрили чат-бот Grok в систему школьного образования

Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Стартап xAI, основанный американским предпринимателем Илоном Маском, заключил соглашение с правительством Сальвадора о внедрении чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok в образовательную систему страны. Школьники начнут использовать сервис во время учебного процесса, сообщается на странице компании в соцсети X.

xAI с радостью объявляет о партнерстве с Сальвадором и его президентом Найибом Букеле для предоставления Grok каждому ученику государственных школ страны, — говорится в сообщении.

Нововведение затронет более 1 млн детей. Это станет первой в мире общенациональной инициативой по обучению с использованием искусственного интеллекта. На прошлой неделе президент Букеле также анонсировал применение технологий ИИ в сфере здравоохранения.

Ранее компании The Walt Disney Company и OpenAI заключили масштабное партнерское соглашение. Первая инвестирует в разработчика ChatGPT $1 млрд (79 млрд рублей), что позволит ей стать первым крупным контент-партнером для его видеоплатформы Sora.

Сальвадор
Илон Маск
чат-боты
школьники
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух россиян задержали по делу о содействии терроризму
Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам
IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC
Илон Маск рассказал о смене взглядов на бога
Житель ЛНР пытался скрыть свое прошлое, но не смог
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
«Кубок вкуса»: подаем оливье на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.