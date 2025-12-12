Школьники начнут пользоваться чат-ботом Маска

Стартап xAI, основанный американским предпринимателем Илоном Маском, заключил соглашение с правительством Сальвадора о внедрении чат-бота на базе искусственного интеллекта Grok в образовательную систему страны. Школьники начнут использовать сервис во время учебного процесса, сообщается на странице компании в соцсети X.

xAI с радостью объявляет о партнерстве с Сальвадором и его президентом Найибом Букеле для предоставления Grok каждому ученику государственных школ страны, — говорится в сообщении.

Нововведение затронет более 1 млн детей. Это станет первой в мире общенациональной инициативой по обучению с использованием искусственного интеллекта. На прошлой неделе президент Букеле также анонсировал применение технологий ИИ в сфере здравоохранения.

