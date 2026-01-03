Магнитные бури сегодня, 3 января: что завтра, скачки давления, депрессия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 3 января 2026 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 3 и 4 января

В субботу, 3 января, по прогнозу на сайте ИКИ РАН, возможны магнитные бури — модель показала, что Кр-индекс достигнет повышенных значений уже в 03:00 мск, а к 06:00 мск — дойдет до шести единиц, что соответствует магнитной буре уровня G2 (средняя).

Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 0%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 90%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp — 4,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp — 1,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли четыре новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,1.

Накануне вечером, около 23:00 мск 2 января, на Земле началась магнитная буря, отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Прогноз на бурю был сформирован еще накануне — геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7,1, произошедшей 31 декабря, отметили ученые.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 3 января, ожидается сильная геомагнитная буря силой шесть баллов.

«В этот день возможны головные боли, перепады артериального давления, депрессивное состояние. Постарайтесь не перенапрягаться, полноценно спите, употребляйте легкую пищу, исключите алкоголь», — отметил источник.

В воскресенье, 4 января, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 55%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 4 января. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

Как подготовиться к магнитным бурям

В преддверии магнитных бурь крайне важно нормализовать режим сна, а также отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи, заявила невролог Екатерина Демьяновская.

«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики, соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — пояснила Демьяновская.

Следует избегать интенсивных тренировок, вместо которых врач рекомендует сделать акцент на дыхательных упражнениях, легкой гимнастике; также положительное влияние может оказывать контрастный душ.

