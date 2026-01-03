В Турции раскрыли главный провал «мертвого» Евросоюза Колумнист Тутар: Евросоюз не смог добиться ни одной своей цели

Евросоюз, оказавшийся в абсолютной зависимости от Соединенных Штатов, не смог достичь ни одной из своих целей, а новая американская доктрина национальной безопасности показала всему миру, что «Европа мертва», заявил в своей статье колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар. По его мнению, сегодня о НАТО говорят больше, чем о Евросоюзе.

Европа полностью зависит от США в военном, экономическом, технологическом и политическом плане, а Евросоюз распадется, не осуществив «мечту об объединении» и ни одну из своих целей, — говорится в материале.

Ранее профессор международного права в Университетском колледже Лондона и лектор Королевского колледжа Лондона Роберт Вольтерра заявил, что Европейский союз ожидают продолжительные политические последствия из-за операций с российскими активами. По его мнению, в данном случае европейские государства поступились принципом верховенства права.

Кроме того, политолог Андрей Кортунов заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу способно спровоцировать значительные экономические проблемы для ряда стран-участниц данной организации. По его словам, ЕС рискует столкнуться с внутренними противоречиями в процессе интеграции государства, находящегося в тяжелом положении.