08 февраля 2026 в 07:25

Над Россией уничтожили 22 беспилотника за ночь

Силы ПВО сбили 22 беспилотника над тремя регионами России в ночь на 8 февраля

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО в ночь на 8 февраля сбили более 20 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в Минобороны.

Так, 11 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, четыре — над территорией Калужской области и один — над территорией Курской области. Еще шесть дронов были уничтожены над Черным морем, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские вооруженные силы уже вторую неделю демонстрируют значительный прогресс в ходе спецоперации. Основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах ДНР, несмотря на экстремальные погодные условия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая в результате падения обломков БПЛА в декабре 2025 года, скончалась в больнице. Как уточнили в администрации города, похороны 19-летней девушки пройдут 9 февраля.

