В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск

Жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая в результате падения обломков БПЛА в декабре 2025 года, скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе администрации города. Похороны 19-летней девушки пройдут 9 февраля, передает ТАСС.

К сожалению, девушка умерла, — сообщили власти.

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область, в результате которой пострадала девушка, произошла 18 декабря 2025 года. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в тот день погибли три человека: двое из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что атаковавшие Батайск и Ростов-на-Дону БПЛА ВСУ могли быть запущены с территории Харьковской области. По его мнению, дроны также могли взлететь с подконтрольной ВСУ территории ДНР и Запорожской области. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее стало известно, что четверо мужчин пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород 7 февраля. Как сообщил оперативный штаб региона, удар пришелся на территорию одного из инфраструктурных объектов. Также повреждения получили семь автомобилей.