Жительницы Батайска объявили «охоту» на школьников

Жительницы Батайска начали слежку за школьниками-руферами, которые незаконно вскрывают двери на крыши домов, передает Telegram-канал Don Mash. Благодаря камерам в лифтах удалось установить личности двух подростков. Женщины обратились с заявлением в подразделение по делам несовершеннолетних.

По информации канала, в некоторых домах двери на крыши в каждом подъезде оказались взломаны. Это коснулось как высотных зданий на улице Половинко, так и многоэтажки, пострадавшей от атаки беспилотников ВСУ. Подростки используют эти крыши для запуска сигнальных ракет, а также отмечают взломанные места в социальных сетях и делятся своими «подвигами» в TikTok.

С нарушителями провели разъяснительную беседу и отпустили. Но вскоре после этого кто-то снова открыл замок на двери на крышу.

Ранее в Перми двух подростков привлекли к ответственности за зацепинг. 14-летний и 16-летний нарушители переходили железнодорожные пути в неположенном месте, что зафиксировали на видео. В итоге отец младшего подростка и его друг получили административные штрафы.