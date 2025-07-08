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08 июля 2025 в 18:42

Вылазка петербургских руферов на шпиль лютеранской церкви попала на видео

Петербургские руферы залезли на шпиль лютеранской церкви

Лютеранская церковь Святого Михаила в Санкт-Петербурге Лютеранская церковь Святого Михаила в Санкт-Петербурге Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге руферы забрались на шпиль лютеранской церкви Святого Михаила, передает Telegram-канал «Радио Sputnik». Видео сняли очевидцы.

На кадрах видно, как двое молодых людей забрались наверх и снимают контент на телефон. Один из юношей смог забраться прямо на шпиль. Он стоял и оглядывал город с высоты птичьего полета. Второй в этот момент взбирался по тросу.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего руфера, который незаконно проник на башню здания Кунсткамеры, сообщили в главном управлении ведомства по Петербургу и Ленобласти. Задержать нарушителя удалось благодаря бдительности охранника музея. Руферу помогал 22-летний студент, который предупреждал его о прибытии правоохранителей.

Также Таганский суд Москвы наложил штраф в 3,5 млн рублей на компанию TikTok Pte Ltd. из-за снятых на крыше роликов. Суд счел, что такие ролики пропагандируют руфинг среди подростков. Штраф назначили по статье о неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.

Санкт-Петербург
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