В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях

В Перми школьники получили наказание после того, как похвастались зацепингом в соцсетях, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по УрФО. Нарушителями оказались два подростка 14 и 16 лет.

В рамках проверки полицейские посетили 14-летнего подростка, который в октябре 2025 года совершил переход через железнодорожные пути в неположенном месте. В присутствии законного представителя правоохранители побеседовали со школьником и показали ему видеозапись. Тогда мальчик признался, что это он запечатлен в видеоролике вместе с 16-летним другом, с которым учится в одной школе, — сообщили в ведомстве.

Один из подростков рассказал, что интерес к такому «увлечению» у него появился после просмотра соответствующих роликов в Сети. Административное наказание получили отец 14-летнего подростка и 16-летний школьник.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области погиб 15-летний зацепер, катавшийся снаружи скоростного электропоезда «Ласточка». Инцидент произошел на финляндском направлении, где группа из пяти подростков решила прокатиться на внешней части состава.