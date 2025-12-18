Военэксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили БПЛА на Ростовскую область

Атаковавшие Батайск и Ростов-на-Дону БПЛА ВСУ могли быть запущены с территории Харьковской области, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дроны также могли взлететь с подконтрольной ВСУ территории ДНР и Запорожской области. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Надо исходить из украинских регионов, которые ближе всего. Могли из Харьковской области. Думаю, что ВСУ могли запустить дроны также из подконтрольных им районов ДНР и Запорожской области, где идут бои. ВСУ пытаются атаковать порты, танкеры. Часто над Азовским морем сбивают дроны ВСУ. Чем дальше Россия выбивает ВСУ, тем меньше возможностей у Киева запускать дроны. Хотя, видите, и до Башкирии долетают, до Москвы. Дальность полета превышает 1500 км, — считает Дандыкин.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.