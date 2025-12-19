В российском городе объявили траур после атаки ВСУ В Батайске объявили траур после атаки украинских беспилотников

В Батайске Ростовской области 19 декабря объявлено днем траура после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибла женщина и пострадали несколько человек, сообщил глава города Валентин Кукин в своем Telegram-канале. Он отметил, что подписал соответствующее распоряжение.

Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе, — написал он.

В знак скорби в городе приспустят государственные флаги. Учреждения культуры и досуговые центры отменят все запланированные праздничные и развлекательные мероприятия.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей. Администрация Батайска также обязалась оказать необходимую помощь семьям пострадавших.

ВСУ атаковали Батайск в ночь на 18 декабря. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате ударов семь мирных жителей получили ранения, одного из них спасти не удалось.

До этого Слюсарь рассказывал, что атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в городах Ростовской области. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.