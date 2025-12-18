В Ростовской области беспилотники ВСУ повредили жилые дома Слюсарь: в результате атаки ВСУ в Ростове и Батайске повреждены жилые дома

Атака беспилотников ВСУ нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Ростове и Батайске, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, в Ростове строящаяся многоэтажка получила повреждения, а в Батайске началось возгорание двух частных домов.

В результате воздушной атаки врага в Ростове и Батайске пострадала гражданская инфраструктура. В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома, — сказано в публикации.

Слюсарь добавил, что на место происшествия оперативно выехали дежурные и спасательные службы. Информация о возможных пострадавших еще уточняется, заключил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

Кроме того, в Сети появились кадры с места прилета БПЛА по жилому дому в Твери. На них видны масштабные повреждения здания и работа спасателей. В ролике также запечатлены очаги возгорания, которые огнеборцы продолжают тушить.