Последствия удара ВСУ по дому в Твери попали на видео Кадры с места попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Твери появились в Сети

Видеокадры с места происшествия в Твери, где беспилотник поразил многоэтажный жилой дом, появились в Сети. На записях Telegram-канала SHOT видны масштабные повреждения здания, пожар и работа спасателей.

В результате взрыва беспилотного летательного аппарата повреждены как минимум четыре квартиры. На видео запечатлены очаги возгорания, которые пожарные продолжают тушить. Кроме того, на кадрах можно увидеть многочисленные обломки, в том числе оконные рамы, разбросанные на придомовой территории. Повреждения получили не только конструкции здания, но и припаркованные рядом автомобили.

Как сообщал ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев, в результате инцидента пострадали семь человек. Спасательные службы на месте проводят аварийно-восстановительные работы, включая разбор завалов и осмотр поврежденных квартир. Из здания проведена эвакуация жильцов, которых временно размещают в ближайшей школе.

Ранее сообщалось, что врио губернатора лично выехал на место происшествия для координации работ. Ситуация в Твери остается напряженной. Подробности происшествия и возможные дополнительные решения будут объявлены после оперативного совещания на месте.