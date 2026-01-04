Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 12:42

Число пострадавших в ДТП с фурой под Ростовом-на-Дону возросло

Число пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону выросло до четырех

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Количество пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области увеличилось до четырех, сообщили в региональном главке МВД. Еще четыре человек погибли.

В результате ДТП погибли четыре человека и еще четверо пострадало. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП с участием четырех автомобилей произошло 4 января на 1042-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Mercedes-Benz в составе автопоезда врезался в движущуюся впереди Audi. После удара иномарка столкнулась со стоявшими на месте предыдущего ДТП автомобилями Renault Logan и Lada Vesta.

До этого в Тюмени пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадал его семилетний сын. Мужчина посадил мальчика на переднее пассажирское место, не использовал детское кресло и не пристегнул ребенка ремнем безопасности. В результате автомобиль съехал с дороги и врезался в снежный вал на обочине.

Ранее на Чукотке ребенок погиб в результате провала снегохода под лед. Под следствием — 28-летний местный житель, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ДТП
происшествия
Ростов-на-Дону
полиция
