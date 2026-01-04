Число пострадавших в ДТП с фурой под Ростовом-на-Дону возросло

Количество пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области увеличилось до четырех, сообщили в региональном главке МВД. Еще четыре человек погибли.

В результате ДТП погибли четыре человека и еще четверо пострадало. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП с участием четырех автомобилей произошло 4 января на 1042-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Mercedes-Benz в составе автопоезда врезался в движущуюся впереди Audi. После удара иномарка столкнулась со стоявшими на месте предыдущего ДТП автомобилями Renault Logan и Lada Vesta.

