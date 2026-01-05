Атака США на Венесуэлу
Названы последствия переизбытка соли в организме

Переизбыток соли в организме может привести к гипертонии и отекам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки, сообщила врач Зарема Тен. По ее словам, которые приводит РИА Новости, он может возникнуть из-за частого употребления колбасы.

Ежедневный избыток натрия приводит к стойкому повышению артериального давления (гипертонии), отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки, — отметила она.

До этого врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова сообщила, что переработанное мясо содержит избыток соли, насыщенных жиров, нитратов и усилителей вкуса, что делает его вредным для организма. Особенно опасны жирные сорта, такие как сырокопченая колбаса, калорийность которой может достигать 600 ккал на 100 граммов.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что хронический недосып (сон менее семи часов в сутки) значительно повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как гипертония и сахарный диабет. Он назвал сон лекарством для человека и посоветовал спать 7–9 часов при температуре около +18–20 градусов.

