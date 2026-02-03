Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию

Скрытая гипертония может вызвать давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба, заявила «Здоровью Mail» терапевт Алина Кириченко. Она призвала не относиться к этим цифрам как к показателю «чуть выше среднего». Такое давление указывает, что сердечно-сосудистая система работает в постоянном напряжении.

Именно бессимптомное течение делает гипертонию одной из наиболее опасных хронических патологий. Поэтому после 40 лет необходимо постоянно наблюдать за своим самочувствием, проверять давление и регулярно посещать врачей, — посоветовала Кириченко.

В частности, она порекомендовала приобрести домашний тонометр и измерять давление как минимум раз в неделю. При наличии факторов риска гипертонии, в том числе наследственности, лишнего веса и стресса, следует начинать системный контроль раньше 40 лет. Все показания лучше записывать в дневнике.

Ранее кардиолог Валерий Садовой заявил, что COVID-19 стал фактором, провоцирующим развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что причины заболевания не всегда было легко распознать.