Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 16:42

Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию

Врач Кириченко: гипертония может вызвать давление выше 140/90 мм ртутного столба

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Скрытая гипертония может вызвать давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба, заявила «Здоровью Mail» терапевт Алина Кириченко. Она призвала не относиться к этим цифрам как к показателю «чуть выше среднего». Такое давление указывает, что сердечно-сосудистая система работает в постоянном напряжении.

Именно бессимптомное течение делает гипертонию одной из наиболее опасных хронических патологий. Поэтому после 40 лет необходимо постоянно наблюдать за своим самочувствием, проверять давление и регулярно посещать врачей, — посоветовала Кириченко.

В частности, она порекомендовала приобрести домашний тонометр и измерять давление как минимум раз в неделю. При наличии факторов риска гипертонии, в том числе наследственности, лишнего веса и стресса, следует начинать системный контроль раньше 40 лет. Все показания лучше записывать в дневнике.

Ранее кардиолог Валерий Садовой заявил, что COVID-19 стал фактором, провоцирующим развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что причины заболевания не всегда было легко распознать.

гипертония
здоровье
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В КБР похитили более 60 млн рублей по туристическому нацпроекту
В Госдуме ответили, почему США могут выступать против продления ДСНВ
Врач рассказала, что происходит с организмом после отказа от сигарет
В ГД ответили на слова Чалого о возврате Киеву освобожденных территорий
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили катастрофические последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.