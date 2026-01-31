Зимняя Олимпиада — 2026
Зимой зелень храню так: не заморозка и не сушка — классные способы для вкуса и пользы

Фото: D-NEWS.ru
Большинство привыкло замораживать или сушить зелень, но опытные шеф-повара используют совсем другие методы. Эти простые лайфхаки помогают сохранить аромат, цвет и пользу укропа, петрушки, базилика и других трав намного дольше. Причём без потери вкуса и лишних хлопот.

Один из самых эффективных способов — хранение зелени в воде, как живого букета. Стебли ставят в банку с небольшим количеством воды, сверху накрывают пакетом и убирают в холодильник. В таком виде зелень остаётся свежей до двух недель и выглядит как только что с грядки.

Ещё один проверенный вариант — засолка. Мелко нарезанную зелень смешивают с солью в пропорции 1:1 и плотно укладывают в стерильные банки. Такая заготовка спокойно хранится в холодильнике несколько месяцев и идеально подходит для супов, соусов и горячих блюд.

Для тех, кто любит насыщенный аромат, подойдёт хранение в масле. Измельчённую зелень заливают растительным или оливковым маслом и убирают в прохладное место. Этот способ не только сохраняет вкус и пользу, но и даёт готовую ароматную заправку для кухни.

зелень
масло
соль
простой рецепт
