Сельдерей: зеленый суперфуд! Мало калорий, приятный вкус и огромная польза

Сельдерей — овощ с ярким ароматом и характерным свежим вкусом. Его используют в кулинарии по всему миру: от простых салатов до бульонов, соусов и полезных смузи. Продукт известен низкой калорийностью и высокой концентрацией витаминов и минералов. Читайте, зачем вам стоит купить сельдерей прямо сейчас и как его правильно выбрать.

Что такое сельдерей и каким он бывает

Существует три основных вида сельдерея. Черешковый — с сочными хрустящими стеблями, именно его чаще всего едят сырым. Корневой — с крупным ароматным корнем, который подходит для супов и пюре. Листовой — с пряной зеленью, используемой как приправа.

Вкус сельдерея освежающий, слегка солоноватый и пряный. Аромат усиливается при термической обработке.

Польза и пищевая ценность

Сельдерей почти на 90% состоит из воды и содержит около 15–20 ккал на 100 г. В нем есть витамин C, витамин K, калий, фолиевая кислота и клетчатка. Продукт поддерживает пищеварение, помогает снижать отеки и подходит для легкого рациона после праздников.

Регулярное употребление сельдерея способствует нормальной работе сердца и сосудов и помогает контролировать аппетит.

Зачем есть сельдерей? Куда добавить? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать сельдерей

Выбирайте плотные упругие стебли без вялости и трещин. Цвет должен быть ярко-зеленым, без желтых пятен. Листья — свежие, не пожухлые. Если берете корневой сельдерей, отдавайте предпочтение тяжелым клубням без мягких участков и сильных наростов.

Свежий сельдерей хрустит при надломе — это главный признак качества.

Как хранить

Храните черешковый сельдерей в холодильнике, завернув в бумажное полотенце и убрав в контейнер, до 7–10 дней. Корневой сельдерей хранится дольше — до 3–4 недель в отделении для овощей. Нарезанный продукт лучше использовать в течение 1–2 дней.

Как готовить сельдерей

Сырой сельдерей добавляйте в салаты, закуски и смузи. Нарежьте 100 г черешков тонкими ломтиками, смешайте с яблоком, орехами и йогуртовой заправкой — получится легкое блюдо за 5 минут.

Для горячих блюд сельдерей обжаривайте или тушите. Нарежьте 150 г стеблей и обжарьте 3–4 минуты на среднем огне — это отличная основа для супов, рагу и соусов. Корневой сельдерей запекайте при 180 градусах 30–40 минут или отваривайте 20–25 минут для пюре.

Сельдерей хорошо сочетается с курицей, рыбой, сливками, сыром, яблоками и цитрусами.

Продукт подходит для постных и низкокалорийных блюд.

Сельдерей — универсальный овощ, который легко вписать в повседневное меню. Он добавляет свежесть блюдам и помогает сделать рацион легче и разнообразнее. А как сделать идеальные домашние пельмени? Смотрите наш гайд.