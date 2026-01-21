Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты

Не знаете, куда деть переспелые бананы? Они стали черными и мягкими, но все равно остаются вкусными. Смузи из переспелых бананов — это простой способ превратить перезревшие фрукты в полезный напиток, который зарядит энергией на весь день.

Переспелые бананы идеальны для смузи: они дают натуральную сладость без добавленного сахара, богаты калием и помогают пищеварению. Возьмите 2-3 спелых банана, 200 мл йогурта или растительного молока, горсть шпината для пользы и ложку меда по желанию. Бросьте все в блендер, взбейте 1 минуту до кремовой текстуры. Получится густой смузи объемом на 2 порции — пейте сразу или храните в холодильнике до 2 часов.

Такой смузи из переспелых бананов станет вашим любимым завтраком: низкокалорийный, сытный и суперполезный. Попробуйте сегодня — бананы не пропадут зря!

