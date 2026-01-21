Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:10

Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты

Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты Смузи из переспелых бананов: идеальный способ не выбрасывать фрукты Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Не знаете, куда деть переспелые бананы? Они стали черными и мягкими, но все равно остаются вкусными. Смузи из переспелых бананов — это простой способ превратить перезревшие фрукты в полезный напиток, который зарядит энергией на весь день.

Переспелые бананы идеальны для смузи: они дают натуральную сладость без добавленного сахара, богаты калием и помогают пищеварению. Возьмите 2-3 спелых банана, 200 мл йогурта или растительного молока, горсть шпината для пользы и ложку меда по желанию. Бросьте все в блендер, взбейте 1 минуту до кремовой текстуры. Получится густой смузи объемом на 2 порции — пейте сразу или храните в холодильнике до 2 часов.

Такой смузи из переспелых бананов станет вашим любимым завтраком: низкокалорийный, сытный и суперполезный. Попробуйте сегодня — бананы не пропадут зря!

Ранее мы поделились классическим рецептом сырников на сковороде.

бананы
фрукты
смузи
напитки
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
«Смертный приговор»: аналитик предрек конец НАТО из-за Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.