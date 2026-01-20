Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом

Любите сырники на сковороде с хрустящей корочкой и нежной серединкой? Тогда наш рецепт — для вас: делимся проверенным способом, гарантирующим минимум усилий, максимум восторга. Идеально для семейного утра!
Продукты:
450 г творога (не сухого);
2 яйца;
3 ст. л. муки (плюс еще немного для обсыпки);
1,5 ст. л. сахара;
чуток соли;
масло рафинированное.
Готовим поэтапно:
Разотрите творог в крем вилкой, вмешайте яйца, сахар, соль и муку. Выйдет эластичная смесь — дайте ей постоять 5 минут.
Слепите плоские котлетки, окуните каждую в муку.
Налейте масло на сковородку, нагрейте. Выкладывайте сырнички на сковороду, жарьте по 3–5 минут до аппетитной румяности с обеих сторон.
Переложите на решетку — лишнее масло стечет.
Такие сырники на сковороде — звезда стола с любой добавкой: джемом, сметанкой или бананом. Готовьте с улыбкой!
