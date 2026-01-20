Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом

Семья и жизнь

Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом

Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом

Любите сырники на сковороде с хрустящей корочкой и нежной серединкой? Тогда наш рецепт — для вас: делимся проверенным способом, гарантирующим минимум усилий, максимум восторга. Идеально для семейного утра!

Продукты:

450 г творога (не сухого);

2 яйца;

3 ст. л. муки (плюс еще немного для обсыпки);

1,5 ст. л. сахара;

чуток соли;

масло рафинированное.

Готовим поэтапно:

Разотрите творог в крем вилкой, вмешайте яйца, сахар, соль и муку. Выйдет эластичная смесь — дайте ей постоять 5 минут. Слепите плоские котлетки, окуните каждую в муку. Налейте масло на сковородку, нагрейте. Выкладывайте сырнички на сковороду, жарьте по 3–5 минут до аппетитной румяности с обеих сторон. Переложите на решетку — лишнее масло стечет.

Такие сырники на сковороде — звезда стола с любой добавкой: джемом, сметанкой или бананом. Готовьте с улыбкой!

Ранее мы поделились рецептом домашних вареников.