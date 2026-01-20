Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 10:10

Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом

Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Любите сырники на сковороде с хрустящей корочкой и нежной серединкой? Тогда наш рецепт — для вас: делимся проверенным способом, гарантирующим минимум усилий, максимум восторга. Идеально для семейного утра!

Продукты:

  • 450 г творога (не сухого);

  • 2 яйца;

  • 3 ст. л. муки (плюс еще немного для обсыпки);

  • 1,5 ст. л. сахара;

  • чуток соли;

  • масло рафинированное.

Готовим поэтапно:

  1. Разотрите творог в крем вилкой, вмешайте яйца, сахар, соль и муку. Выйдет эластичная смесь — дайте ей постоять 5 минут.

  2. Слепите плоские котлетки, окуните каждую в муку.

  3. Налейте масло на сковородку, нагрейте. Выкладывайте сырнички на сковороду, жарьте по 3–5 минут до аппетитной румяности с обеих сторон.

  4. Переложите на решетку — лишнее масло стечет.

Такие сырники на сковороде — звезда стола с любой добавкой: джемом, сметанкой или бананом. Готовьте с улыбкой!

Ранее мы поделились рецептом домашних вареников.

Читайте также
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Общество
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Ленивая ватрушка с творогом: заменит пироги и сырники, печь — одно удовольствие
Общество
Ленивая ватрушка с творогом: заменит пироги и сырники, печь — одно удовольствие
Картофельные пирожки‑скороспелки: сытный обед за считанные минуты
Общество
Картофельные пирожки‑скороспелки: сытный обед за считанные минуты
Три классные начинки для лаваша или тортильи: для быстрого перекуса или завтрака
Общество
Три классные начинки для лаваша или тортильи: для быстрого перекуса или завтрака
Полный гид по приготовлению плова с нутом и барбарисом
Семья и жизнь
Полный гид по приготовлению плова с нутом и барбарисом
сырники
творог
рецепты
простой рецепт
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС для ПИК обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Ozon пересмотрел тип перевозок транспортными компаниями
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.