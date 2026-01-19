Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 09:55

Готовим вареники с картошкой на Крещение без хлопот

Готовим вареники с картошкой на Крещение без хлопот Готовим вареники с картошкой на Крещение без хлопот Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крещение Господне приближается, и стол требует сытных угощений. Вареники с картошкой станут отличным выбором — они легки в приготовлении и порадуют всю семью теплом традиций. Этот рецепт сохранит пост и подарит праздничное настроение.

Замесите тесто из 3 стаканов муки, стакана теплой воды, щепотки соли и ложки растительного масла — оно выйдет эластичным. Для овощного пюре сварите 5 картофелин, разомните пюре с обжаренным лучком и укропом. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте кусочками по 2 см, раскатайте в кружочки 8 см диаметром. Выложите пюре по центру каждого кружка, защипните краешки аккуратно, чтобы наполнение не вытекло. Отваривайте порциями в подсоленном бурлящем кипятке 5 минут после того, как вареники всплывут. Ешьте со сметаной или грибным соусом. Получится 40–50 штук, хватит на 4 порции.

Такие вареники с картошкой украсят крещенский стол и принесут радость. Готовьте с любовью, и праздник пройдет душевно. Приятного аппетита и светлого Богоявления!

Ранее мы поделились рецептом меренгового торта.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
