Хрустящий торт-безе: взрыв вкуса без муки — пошаговый рецепт

Для коржей: яичные белки — 4 шт., сахар — 200 г, щепотка соли, лимонный сок — 1 ч. л. Для крема: сливки 33% — 400 мл, сахарная пудра — 2 ст. л., ванильный экстракт — 1 ч. л. Для украшения: свежие ягодки — 150 г, листочки свежей мяты, тертый шоколад или орешки по желанию.

Поставьте духовку греться до 100–120 градусов — это ключ к идеальной текстуре безе. Застелите противень пергаментной бумагой и очертите кружки размером 20 см по числу коржей. В абсолютно сухой боул влейте яичные белки, бросьте чуток соли и принимайтесь взбивать миксером на средней скорости до образования пены. Теперь тонкой струйкой всыпайте сахарный песок, не останавливаясь, — тесто обретет глянцевый блеск и густоту, кристаллы полностью растают. Влейте лимонный сок, еще раз взмахните венчиками для аромата. Размажьте массу по кругам лопаткой, аккуратно выравнивая. Отправьте в печь на 1,5–2 часа: безе высохнет снаружи, сохранив белизну внутри. Выключите огонь, не вынимая коржи, — пусть остывают постепенно.

Тем временем охладите сливки, посуду и насадки в холодильнике. Взбейте сливки, подсыпая пудру и ваниль, до стойких пиков — крем выйдет бархатистым. На тарелку уложите первый корж, нанесите пышный слой крема, рассыпьте горсть ягод. Чередуйте слои так же, пока торт не вырастет. Наверх — спелые ягоды, шоколадная крошка, орешки или мятные листочки для свежести. Получится легкий, тающий во рту шедевр!

