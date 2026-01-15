Торт «Монастырская изба»: как приготовить классический десерт

Торт «Монастырская изба» — это не просто сладкое угощение, это настоящее кулинарное произведение, которое перенесет вас в атмосферу уютных русских традиций.

Являясь одним из самых популярных десертов в постсоветской кулинарной культуре, он давно завоевал сердца сладкоежек. Благодаря мягким коржам, насыщенному крему и оригинальному внешнему виду торт «Монастырская изба» стал символом домашнего угощения и традиционного стола.

В статье рассказали, как приготовить классический вариант этого десерта, который идеально подойдет для любого торжественного события.

История торта «Монастырская изба»

Название торта «Монастырская изба» неслучайно. Вдохновением для его создания стали старинные русские традиции и народные рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Узорная структура и ассоциации с традиционным крестьянским домом в сочетании с мягким, воздушным вкусом сделали торт любимым на всех праздниках.

Хотя точное происхождение рецепта неизвестно, многие кулинары считают, что он был популяризирован в советские годы благодаря своей доступности и простоте в приготовлении. Сочетание коржей, пропитанных сметанным кремом, создает восхитительный баланс вкусов и текстур, который и по сей день является синонимом уюта и семейных традиций.

Ингредиенты

Для теста:

яйца — 3 штуки;

сахар — 200 г;

сметана (20–25%) — 200 г;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

сода — 0,5 ч. л.

Для крема:

сметана (30–35%) — 500 г;

сахарная пудра — 150 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

орехи грецкие (по желанию) — 50 г.

Приготовление

В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром, пока не появится легкая пена. После добавьте сметану и хорошо перемешайте. В другой емкости смешайте муку, разрыхлитель и соду. После понемногу добавляйте сухие ингредиенты к жидким, тщательно, но аккуратно перемешивая до однородности, пока не замесите тесто. Оно должно выйти не слишком жидким, но и не слишком густым. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Разделите тесто на четыре-пять равных частей и выпекайте коржи поочередно. Для этого выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте каждый корж около 10–12 минут. Коржи должны быть золотистыми и слегка пористыми. После выпечки дайте коржам остыть. В глубокой емкости взбейте сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром, пока не получится плотный крем. Когда коржи остынут, аккуратно разрежьте их пополам, чтобы получилось 8–10 тонких коржей. На каждый корж щедро наносите сметанный крем, равномерно распределяя его по поверхности. После того как все коржи будут уложены и смазаны, покройте верх и боковины торта оставшимся кремом. Для создания уникального внешнего вида «Монастырской избы» верхний корж можно измельчить и посыпать крошкой торт сверху и по бокам. Это придаст десерту характерную текстуру, напоминающую крышу избы. Украсьте торт орехами или свежими ягодами для дополнительного декора. После того как торт собран, отправьте его в холодильник на 4–6 часов или на ночь. Это нужно, чтобы коржи пропитались кремом, а вкус торта стал более насыщенным.

Советы по приготовлению

Торт «Монастырская изба» хорошо будет смотреться на любом столе как в будний день, так и на празднике. Его можно подавать как самостоятельный десерт или с чашечкой чая.

Вместо классического сметанного крема можно использовать сливочный крем или крем на основе сгущенного молока для более сладкого вкуса.

Если вам нравится более насыщенный вкус, можно добавить в крем дробленые грецкие орехи или миндаль. Они придают торту интересную текстуру и усиливают вкус.

