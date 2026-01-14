Атака США на Венесуэлу
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!

Слоеный пирог с камамбером и грушей Слоеный пирог с камамбером и грушей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Состав: готовое слоеное тесто — 500 г, камамбер — 125 г, спелая груша — 2 шт., куриное яйцо — 1 шт., мед — 1–2 ч. л., орешки (грецкие или пекан) — горсть, соль, перец, сухой тимьян — по 1⁄2 ч. л.

Сначала подготовьте ингредиенты: дайте тесту разморозиться, порежьте фрукты аккуратными дольками, сыр — слайсами, а орехи чуть подсушите на сковородке без масла. Раскатайте тесто большим ровным пластом и в серединку высыпьте сочные груши, приправьте солью, перцем и тимьяном для пикантности, сверху разложите кремовый камамбер, посыпьте орешками и сбрызните медом. Края теста аккуратно подверните к центру, чтобы начинка оставалась открытой. Смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут — ждите, пока не зарумянится. Достаньте, дайте чуть остыть и зовите всех к столу!

Ранее мы поделились рецептом ленивого пирога со шпротами.

