Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно

Салат с грушей, камамбером и грецкими орехами — сочетание сладких, сливочных и хрустящих текстур, которое станет украшением любого стола.

Начинаем с нарезки 1 спелой груши тонкими дольками. Нарезаем 100 г сыра камамбер кубиками, слегка обжариваем 50 г грецких орехов на сухой сковороде до золотистого цвета. В салатнике соединяем грушу, камамбер и орехи, добавляем немного руколы для свежести. Для заправки смешиваем 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ч. ложку бальзамического уксуса, щепотку соли и перца. Поливаем салат и аккуратно перемешиваем.

Салат с грушей, камамбером и грецкими орехами получается сладко-соленым, хрустящим и ароматным — идеальный вариант для праздничного стола или романтического ужина.

