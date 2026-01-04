Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 18:08

Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат с грушей, камамбером и грецкими орехами — сочетание сладких, сливочных и хрустящих текстур, которое станет украшением любого стола.

Начинаем с нарезки 1 спелой груши тонкими дольками. Нарезаем 100 г сыра камамбер кубиками, слегка обжариваем 50 г грецких орехов на сухой сковороде до золотистого цвета. В салатнике соединяем грушу, камамбер и орехи, добавляем немного руколы для свежести. Для заправки смешиваем 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ч. ложку бальзамического уксуса, щепотку соли и перца. Поливаем салат и аккуратно перемешиваем.

Салат с грушей, камамбером и грецкими орехами получается сладко-соленым, хрустящим и ароматным — идеальный вариант для праздничного стола или романтического ужина.

Ранее мы рассказали, как приготовить болгарский гювеч.

Читайте также
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
Семья и жизнь
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
Обалденная «Медвежья шубка» — салат с копченой курицей за 10 минут
Семья и жизнь
Обалденная «Медвежья шубка» — салат с копченой курицей за 10 минут
Сладкое и лёгкое помогает после новогодней ночи: груша или яблоко, запечённые с творогом, — идеально с кофе
Общество
Сладкое и лёгкое помогает после новогодней ночи: груша или яблоко, запечённые с творогом, — идеально с кофе
Французский десерт наоборот: Тарт Татен с грушами и тимьяном
Семья и жизнь
Французский десерт наоборот: Тарт Татен с грушами и тимьяном
Сырные блинчики под любую начинку или просто с маслом к чаю: быстрые и невероятно вкусные
Общество
Сырные блинчики под любую начинку или просто с маслом к чаю: быстрые и невероятно вкусные
салат
груши
сыр
орехи
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле
МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Москвой
Россиянам рассказали, как действовать внутри падающего лифта
Вице-канцлер ФРГ оценил операцию США в Венесуэле
Медведев забил тревогу после ударов США по Венесуэле
Украинский посол объяснится за скандальные высказывания
Как удивить гостей: готовим на Новый год салат с виноградом и курицей
«В огне рождается металл»: Губерниев о четвертом месте Коростелева
«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста
Стало известно, в каком случае покупки на маркетплейсах могут заблокировать
Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе
Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно
Медведев обнулил претензии США к России
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
«Весьма жестко»: Медведев признал последовательность США в Венесуэле
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 24
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Чечне
Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня
Гладков сообщил об усилении атак ВСУ на Белгородскую область
Названы самые зрелищные события на звездном небе в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.