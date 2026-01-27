Начинки больше, чем теста — суперсочный пирог с грушами и шоколадом: готовим на заливном тесте

Начинки больше, чем теста — суперсочный пирог с грушами и шоколадом: готовим на заливном тесте

Готовим суперсочный пирог с грушами и шоколадом на заливном тесте. Это блюдо покорит всех любителей фруктовых десертов, поскольку в нем начинки больше, чем теста. Такой пирог буквально тает во рту.

Для его приготовления понадобится: для теста — 150 г муки, 150 г сахара, 2 яйца, 100 мл молока, 70 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для начинки — 3–4 крупных мягких груши, 80–100 г темного шоколада (натереть на крупной терке или поломать на мелкие кусочки), 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. корицы (по желанию).

Рецепт: разогрейте духовку до 180 °C. Груши очистите и нарежьте небольшими кубиками. Сбрызните их лимонным соком, чтобы не потемнели. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте молоко и растопленное остывшее масло, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и солью, аккуратно вмешайте в жидкую основу до получения гладкого негустого теста. Большую часть подготовленных груш и все шоколадные крошки вмешайте в само тесто. Вылейте массу в форму для выпечки. Сверху равномерно распределите оставшиеся кусочки груш. Выпекайте 40–50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он станет еще сочнее.

Ранее стало известно, как приготовить нежнейший творожно-маковый пирог.