26 января 2026 в 11:31

По-быстрому к чаю готовлю заливной пирог с сахарной корочкой и грушами: перед ним не устоять

Фото: D-NEWS.ru
По-быстрому к чаю всегда готовлю заливной пирог с сахарной корочкой и грушами. Перед ним невозможно устоять! Легкая кислинка кефира в основе, сладость груш и хрустящая карамель создают неповторимый вкус.

Для приготовления понадобятся: 1,5 стакана кефира, 2 яйца, 1 стакан сахара (из них 2–3 ст. л. для посыпки), 2 стакана муки, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли, 2–3 мягких, но не переспелых груши, ванилин. Разогрейте духовку до 180°C. Форму смажьте маслом. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышности. Влейте кефир комнатной температуры, добавьте ванилин и соду, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться как на густые блины. Груши очистите, нарежьте тонкими дольками. Вылейте тесто в форму. Сверху разложите дольки груш, слегка утопив их в тесто. Обильно, равномерным слоем посыпьте поверхность пирога оставшимся сахаром — это и создаст ту самую хрустящую корочку. Выпекайте 30–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Ранее стало известно, как приготовить морковный рулет со сливочным кремом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
