Разбросала ягоды, залила сметаной — через 40 минут нежный пирог «Горошинки» на столе: яркий и очень вкусный

Беру сливочное масло, муку, сметану и замороженные ягоды — и создаю пирог, который получается нежным, ароматным и удивительно красивым. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или праздничного стола.

Его необычность в том, что рассыпчатая песочная основа и воздушная сметанная заливка с кисло-сладкими ягодами создают идеальный контраст текстур, а замороженные ягоды позволяют наслаждаться этим десертом независимо от сезона.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям основа, нежная, тающая заливка и яркие ягодные «горошинки», которые радуют глаз и взрываются во рту свежестью. Пирог настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем остывает.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 200 г муки, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, щепотка соли; для начинки — 300 г замороженных ягод (смородина, вишня, малина), 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г сахара, 1 ст. л. крахмала, ванилин по вкусу. Из муки, масла, сахара, яйца и соли замесите песочное тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте тесто, выложите в форму, сформируйте бортики, наколите вилкой и выпекайте 15 минут при 180 градусах.

Для заливки смешайте сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин до однородности. Замороженные ягоды (не размораживая) выложите на основу, залейте сметанной смесью. Выпекайте еще 30–40 минут до золотистого цвета и полной готовности. Дайте пирогу полностью остыть, чтобы заливка стабилизировалась.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

