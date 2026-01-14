Все десерты заменила на этот морковный рулет: готовится просто, выходит нежно и вкусно

Морковный рулет со сливочным кремом — это невероятно мягкий, влажный и ароматный десерт, который станет украшением любого стола. Готовится просто, выходит нежно и вкусно!

Его вкус — это гармония сочного морковного бисквита с теплыми нотами корицы, который идеально сочетается с воздушным сливочным кремом. Все десерты заменила на этот морковный рулет!

Для бисквита вам понадобится: 3 яйца, 150 г сахара, 200 г моркови (мелко натертой), 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, корица, ванилин, щепотка соли. Для сливочного крема: 200 г сливочного сыра, 100 г сахарной пудры, 100 мл жирных сливок (33%). Духовку разогрейте до 180 °C. Противень (30×40 см) застелите пергаментом. Яйца с сахаром и солью взбейте в густую светлую пену, вмешайте натертую морковь. Просейте муку с разрыхлителем, корицей и ванилином, введите в тесто. Вылейте тесто на противень. Выпекайте 10–12 минут. Горячий бисквит переверните на чистое кухонное полотенце и сверните его в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать в свернутом виде.

Для крема взбейте холодные сливки с половиной сахарной пудры до устойчивых пиков. Отдельно взбейте сливочный сыр с оставшейся пудрой. Соедините обе части. Остывший рулет разверните, равномерно распределите крем. Сверните рулет. Уберите в холодильник на 2-3 часа.

