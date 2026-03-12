Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Никакой муки, только творог и бананы: этот рулет получается таким нежным, что жалко резать

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, спелые бананы и яйца — и готовлю изящный рулет прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Его необычность в том, что никакой муки и сахара не нужно — банан придаёт естественную сладость и скрепляет тесто, а творог создаёт нежнейшую, слегка влажную текстуру. Получается обалденная вкуснятина: румяный, золотистый рулет с мягкой, тающей сердцевиной, в которой чувствуются сочные кусочки банана. Он выглядит так аппетитно, будто только что из витрины дорогой кондитерской, а готовится проще пареной репы.

Для приготовления вам понадобится: триста граммов творога (лучше жирного, не пастообразного), два спелых банана, два яйца, три столовые ложки манной крупы, щепотка соли, ванилин по вкусу. Для украшения можно взять сахарную пудру, ягоды или шоколадную крошку.

Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородности. Добавьте яйца, соль, ванилин и манную крупу, тщательно перемешайте. Оставьте массу на пятнадцать-двадцать минут, чтобы манка набухла. Один банан нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в творожное тесто.

Противень застелите пергаментной бумагой, выложите тесто и разровняйте его в прямоугольный пласт толщиной около одного сантиметра. Второй банан разрежьте вдоль и выложите на край теста. Аккуратно, помогая пергаментом, сверните рулет.

Выпекайте в разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке двадцать пять-тридцать минут до золотистого цвета. Готовый рулет можно посыпать сахарной пудрой или полить растопленным шоколадом.

