15 января 2026 в 12:30

Картофель, творог и тмин — леплю польские вареники «руске». Те самые, где нежная начинка тает в ароматном бульоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Картофель, творог и тмин — леплю польские вареники «руске». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшие вареники с ароматной начинкой из картофеля и творога, сдобренные тмином, которые тают во рту. Подаются они в горячем, наваристом бульоне, создавая невероятно душевное и согревающее сочетание.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 1 яйцо, 250 мл теплой воды, щепотка соли; для начинки — 500 г отварного картофеля, 250 г творога, 1 небольшая луковица, 1 ч. л. тмина, соль, перец. Для бульона — куриные крылья, 1 морковь, 1 луковица, перец горошком, лавровый лист. Приготовьте легкий бульон из крыльев и овощей, процедите. Для теста смешайте ингредиенты и замесите эластичное тесто. Для начинки разомните картофель, смешайте с творогом, обжаренным луком, тмином, солью и перцем. Тесто раскатайте, вырежьте кружки, выложите начинку и слепите вареники. Варите их в подсоленной воде 3–4 минуты после всплытия. Подавайте, разложив по тарелкам и залив горячим бульоном. По желанию добавьте ложку сметаны.

Мария Левицкая
